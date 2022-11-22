  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu geniş ÖZETİ
Spor

Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu geniş ÖZETİ

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Arjantin maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:13:00 - 2022-11-22 14:33:19
Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu geniş ÖZETİ

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler, Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçın sonucunu araştırmaya başladı.

Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu geniş ÖZETİ

Arjantin-Suudi Arabistan maçı TSİ 13.00'te başladı. Karşılaşma Suudi Arabistan'ın 2-1 üstünlüğüyle devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23