Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu geniş ÖZETİ
2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Arjantin maçı ne oldu?
2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler, Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçın sonucunu araştırmaya başladı.
Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu geniş ÖZETİ
Arjantin-Suudi Arabistan maçı TSİ 13.00'te başladı. Karşılaşma Suudi Arabistan'ın 2-1 üstünlüğüyle devam ediyor.