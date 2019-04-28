Arızalı Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda Rusya donanmasına ait arızalı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi.

Rus donanmasına ait arızalı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'nden öğle saatlerinde boğaza giren ve "MB-31" askeri römorkörü tarafından çekilen "911" borda numaralı arızalı gemi Ivan Golubets, Marmara yönüne doğru götürüldü. Gemi hakkında bilgi verilmedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi. Arızalı askeri geminin boğaz geçişi sırasında diğer gemiler telsizle bilgilendirildi.

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