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Arızalanan yük gemisi battı

Malezya açıklarında arızalanarak başka bir gemiye çarpan yük gemisi battı. 9 kişiden 6'sının kurtarıldığı olayda 3 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

25 Aralık 2018 Salı 20:26
Arızalanan yük gemisi battı

Malezya'nın güney açıklarında arızalanan ve başka bir gemiye çarparak batan yük gemisinin başka bir gemiye çarparak batması sonucu mürettebattan 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Malezya Deniz Koruma Kurumundan (APMM) yapılan açıklamaya göre, 9 kişi taşıyan gemide, güneydeki Tanjung Sepang sahiline 3,3 deniz mili uzaklıkta motorunun durması sonucu arıza yaşandı.

Kaptanın rotayı geri kırmayı denerken dalgalara kapılarak başka bir gemiye çarptığı ve geminin battığı bildirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan APMM ekipleri, gemideki 9 kişiden 6'sını kurtarırken 3 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları sür

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 20:26
  1. Malezya
  2. batan gemi
  3. gemi battı

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