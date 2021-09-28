Arızalanan İETT otobüsünün şoförü İmamoğlu adına cevap verdi: Kul yapımı ne yapalım?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği, AK Parti döneminde sağlıklı bir şekilde işleyen İETT araçlarını kullanılamaz hale getirdi. Bu kez de Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan yolcu otobüsü gaz pedalı bozulunca yolda kaldı. Otobüs şoförünün 'Kul yapımı ne yapalım?' cevabı şaşkınlığa neden oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri, İstanbulluya çile olmaya devam ediyor. Bu kez de Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu. Yolda kalan İstanbullular yaşanan arızaya sert tepki gösterdi.
'Kul yapımı, ne yapalım?'
İETT otobüsündeki arıza akşam saatlerinde Arnavutköy-Mecidiyeköygüzergahında yaşandı. İETT şoförü yolcuları, arızalanan otobüsten yol ortasında indirirken, yaşanan duruma yolcular tepki gösterdi.
Yolcuların, ‘Neden bu kadar İETT arızalanıyor?’ sorusuna İETT şoförü, "Kul yapımı, ne yapalım?" diyerek cevap verdi.
Yaşananlar yolcuların cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.