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Gündem Arınç'a sert tepki: Yazıklar olsun
Gündem

Arınç'a sert tepki: Yazıklar olsun

GENAR araştırma şirketi genel müdürü Mustafa Şen, Bülent Arınç'ın Kürt meselesini "Selahattin Demirtaş'ın kitabından öğrendim" sözlerine "Yazıklar olsun," diyerek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 05:56:00 -

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Kürt meselesi hakkında katıldığı canlı yayında yaptığı, "Selahattin Demirtaş'ın kitabını okuyup Kürt meselesi hakkında bilgi sahibi oldum." sözlerine GENAR araştırma şirketi genel müdürü Mustafa Şen, "Kürt sorununu öğrenmek istiyorsan git Diyarbakır annelerine sor. Demirtaş'tan öğrendiysen yazıklar olsun." diyerek tepki gösterdi.

Mustafa Şen'in açıklamaları şöyle:

Önce özgürlük düşüncesi üzerine tartışmamız gerekiyor. Bunun üzerinde mutabakat oluştuktan sonra, düşünce özgürlüğünün konuşulması gerekiyor. Bülent Arınç'ın sözlerini düşünce özgürlüğü olarak ifade edebilirsiniz.

Size yazıklar olsun

Siz Kürtlerin meselesini Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitap üzerinden öğreniyorsanız. Size yazıklar olsun. Birinci sıra Diyarbakır annelerindedir. Gitsin o annelerden öğrensin. Eren Bülbül'ün Kürt meselesi ya da terör örgütlerinin faaliyetlerle ne işi vardı o çocuğun. Yasin Börü ile gitsin konuşsun.

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