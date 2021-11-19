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Gündem Arınç yine solak medyayı sevindirdi
Gündem

Arınç yine solak medyayı sevindirdi

Ağzını her açtığında AK Parti düşmanı solak medyaya malzeme veren eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, yine malum kesimin mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlayacağı açıklamalar yaptı. Arınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak "Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:56:00 -
Arınç yine solak medyayı sevindirdi

Ağzını her açtığında AK Parti düşmanı solak medyaya malzeme veren eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, yine malum kesimin mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlayacağı açıklamalar yaptı. Armağan Çağlayan’ın Youtube’daki Gör Beni programına katılan Arınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak, “Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor” diye konuştu.
Arınç, “Kırgın mısınız” sorusuna da “Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti’de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti’de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti’ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız… AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar… Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti’nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli” diye cevap verdi.

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Yorumlar

Ed

Bu adam ikili oynuyor belki sol taraf beni cumhurbaşkanı adayı yapar diye ikili oynuyor reise söyleyin
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vurucu

bazı ihtiyarların ben gençliğimde şöyleydim böyleydim kimse benim elime su dökemezdi diye şimdi yemek masasına sı... tığı gibi bu patavatsız her şeyden her yerden gözden düşünce hanki masa gelince ağzı ile masalara sı...yor
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