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Arınç: Davutoğlu, Babacan parti kurarsa affetmem

Bülent Arınç, AK Parti'den kopan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu.

22 Şubat 2019 Cuma 19:03
Arınç: Davutoğlu, Babacan parti kurarsa affetmem

Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti'de önemli görevlerde bulunan, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, gazeteci Ömer Şahin'in kaleminden bugün piyasaya çıkan, kendi hayatının anlatıldığı 'Küçük Erbakan' kitabıyla ilgili konuştu.

"Gittiğim her yerde 'Küçük Erbakan' denirdi"

Arınç, ilk kitabın adının 'Küçük Erbakan' olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kitabın adını 'Küçük Erbakan' olarak koydular. Çünkü ben hitabetiyle ünlenmiş bir insanım. Gençliğimden beri, Meclis konuşmalarımda ve diğerlerinde Necmettin Erbakan gibi benim de hitabetim çok beğenilirdi. Gittiğimiz yerlerde bana, 'Küçük Erbakan', 'Mücahit Bülent' dendiğini çok iyi biliyorum. Arkadaşlar, 'Madem o dönem ağırlık olarak Erbakan ve Milli Görüş'e yönelik hatıralar anlatılacak, o zaman kitabın adı Küçük Erbakan olsun' dediler. Kapağına da benim 12-13 yaşlarında evimizin kedisi ile birlikte çektirdiğim fotoğrafı koydular. Hem 'Küçük Erbakan' hem 'Küçük Bülent' gibi bir güzel fotoğraf oldu. Umarım Türk siyaset hayatına güzel bir hatıra kitabı olacak."

Arınç bu sırada, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın parti kuracağı iddialarına yönelik 'eğer AK Parti'nin karşısında bir parti kurulursa asla affedemem' ifadelerini kullandı.

"Parti kurarlarsa onları affetmem"

İşte Bülent Arınç'ın sözleri:

"Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup da, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri affedilecek bir şey değildir. Ama ayrılmıştır, AK Parti'ye olan küskünlüğü oluşmuştur. Ama kendi değerini muhafaza etmiştir, buna saygı duymalı. Ve onların AK Parti ile bütünleşmesini temin edecek tedbirler alınmalıdır. Benim, bu yaşımdan sonra artık bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka bir seçeneğim yok ve bunu da şerefle taşıyacağım."

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:03
  1. Milli Nizam
  2. Milli Selamet
  3. Refah
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Fazilet
  6. Bülent Arınç

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