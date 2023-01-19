Arınç, Babacan ve SİHA sorusunu duyunca sunucuya müdahale etti

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski yol arkadaşı Ali Babacan'la ilgili bir soruyu duyunca yanıtlamak istemedi. Arınç sunucuya müdahale ederek, "Bugünkü mülakatın dışına çok fazla çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Sivri çıkışlarıyla bilinen eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Cevaplamak istemedi

Arınç, eski yol arkadaşı olan ve daha sonra DEVA Partisi'ni kuran Babacan'la ilgili bir soruyu duyunca yanıtlamak istemedi.