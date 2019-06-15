Arılardan gelen şifa: Propolis

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, Propolis’in antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahip olduğunu belirti.

Propolisin çeşitli bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk ve benzeri kısımlarından işçi arılar tarafından toplanan, reçineli ve mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda sıcaklığında yarı katı halde bulunan bir madde olduğunu dile getiren Diyetisyen Ezgi Mısırlı Propolis hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mutfaktaki Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Arı bu maddeyi, polenle ve bası ile toraksı arasında bulunan bezlerden salgılamıs oldugu aktif enzimlerle karıstırmaktadır. Propolisin rengi ve fiziksel özellikleri kaynagına göre degismektedir. Propolisin; hus agacı, dis budak, karaagaç, çam, mese, okaliptüs, kavak, kestane gibi agaçların tomurcuklarından, dal ve yapraklarından elde edildigi bilinmektedir. Propolis içeriğinde şu ana kadar 180 farklı bileşik tanımlanmaktadır fakat ortalama olarak bakıldığında, % 50 oranında reçineli bileşikleri ve balsamları, % 30 oranında balmumu, % 10 oranında aromatik yağları ve % 5 oranında arı poleni içermektedir. Kalan % 5’lik kısmında ise, flavanoidler aminoasitler, B vitamini ve en önemli olarak tanımlanan antibiyotik içeriği bulundurmaktadır” diye konuştu.

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, Propolis’in faydalarını şöyle aktardı;“Propolis; antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenle; tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için gıda ve içeceklere takviye edici olarak katılmaktadır ayrıca yüksek flavonoid içerigi ile cilt hastalıgına sebep olan mantar ve Candida türlerine karsı aktivite gösterdiği bilinmektedir.

Peki propolisin bu kadar faydası var iken, biz nerelerden ulaşabiliriz ?

Saf propolis halinde satılan ürünler, propolis damlaları, satışta olan balların propolisle fortifiye edilmiş hali şeklinde bu arı ürününe ulaşmak mümkün.

Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi gözlenmemekle birlikte, günlük dozun çok üzerinde kullanımı (farklı ürünlerde farklı günlük dozlar bulunmaktadır ve her zaman için etiket kontrolü yapılmalıdır) her besinde olduğu gibi önerilmemektedir.”