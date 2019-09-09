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Arılar dünyasında savaş başladı

Türkiye’nin en önemli çam balı üretim merkezleri arasında yer alan Aydın ve Muğla’da yaban arıları bal arılarını istila etmeye başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:17
Arılar dünyasında savaş başladı

Türkiye’nin en önemli çam balı üretim merkezleri arasında yer alan Aydın ve Muğla’da yaban arıları bal arılarını istila etmeye başladı. Kolonileri adeta saran ve halk arasında eşek arısı olarak bilinen arılara karşı arıcılar mücadele başlatırken, kovanlarda hasarın ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.


Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bu sorunu8n yıllardır devam eden bir sorun olduğunu belirterek arıcıların yaban arıları ile mücadeleyi doğal ve tabiata zarar vermeyecek şekilde yapmasını önerdi.


Arıcıların gerek yaptığı iş gerekse durumları gereği doğa dostu kişiler olduğunu belirten TAB Başkanı Ziya Şahin, halk arasında eşek arısı olarak bilinen arıların bal arılarına ciddi zarar verdiğini belirterek en çok zararın çam balı üretim alanlarında yaşandığını kaydetti.


“Her şeye rağmen kimyasal mücadele edilmeyecek”


Yaşanan sıkıntıya rağmen tabiata zarar verecek her türlü eylemden kaçınılacağını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Atalarımız‘sarı arı bol olursa bal da bol olur’ derlerdi. Sarı arı ve halk arasında eşek arısı olarak bilinen bal arısının düşmanı olan bu canlılarla mücadele etmek için kapanlar var. Arıcılık mesleği sadece bal ve arı ürünü üretimi değil aynı zamanda doğal hayatı koruyan ve tabiatın dengesinin bozulmaması için mücadele mesleğidir. Doğal yöntemlerle eşek arıları ile mücadele edilmesini öneriyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:17
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