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Gündem Arıkan, piknikte konuştu: Hikaye anlatmıyoruz! İlk seçimde iktidarız
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Arıkan, piknikte konuştu: Hikaye anlatmıyoruz! İlk seçimde iktidarız

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Arıkan, piknikte konuştu: Hikaye anlatmıyoruz! İlk seçimde iktidarız

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da partililerle piknik yaptı. 100 yıllık Cumhuriyet döneminde memleketin yüzünün sadece Milli Görüş iktidarında güldüğünü söyleyen Arıkan, "Hikaye anlatmıyoruz. İlk seçimde iktidarız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'nın Sarayönü ilçesinde partisinin düzenlediği geleneksel piknik programında, ihtiyacın isimleri değil, zihniyeti değiştirmek ve Milli Görüş'ü iktidara getirmek olduğunu söyledi. Memleketin yüzünün 100 yıllık Cumhuriyet döneminde sadece Milli Görüş iktidarında güldüğünü belirten Arıkan, şunları söyedi:

"Hikaye anlatmıyoruz. Gerçekleri, verileri anlatıyoruz. Ne zaman iktidara geldik? Ne zaman yönetimde söz sahibi olduk? Ülkenin yüzü o zamanlarda güldü. Türkiye'nin neresine, hangi coğrafyaya gidersek gidelim, 'Siz başkaydınız' diyorlar. İşte o başka günlere kavuşabilmek için canhıraş bir şekilde çalışacağız. İlk seçimde partimizi iktidar yapacağız inşallah."

Hasat etkinliğine de katılarak biçerdöver kullanan Arıkan, halk buluşması programında da vatandaşlarla buluştu.

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