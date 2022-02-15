Arif Şentürk vefat mı etti? Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk hastalığı neydi?
Rumeli türküleri seslendiren 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti. Acı haberin ardından pek çok kişi 'Arif Şentürk kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Arif Şentürk'ün hastalığı neydi?
Arif Şentürk vefat mı etti? 13 Şubat Pazar akşamı rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk hastalığı neydi?
Makedonya'nın Kumanova kasabasında 1941'de dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve orta öğretimini Türk okulunda tamamladı.
Ailesiyle 1956'da Türkiye'ye göç eden sanatçı, Kırklareli'nin ardından İstanbul'a gelerek Zeytinburnu semtinde yaşamaya başladı.
Aldığı eğitimin ardından 1975'te TRT Amatör Sesler Sınavı'na katılan Şentürk, müzik hayatı boyunca 12 albüm çıkardı.
Usta sanatçı, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan'dan derlediği türküleriyle ilgi gördü.