13 Şubat Pazar akşamı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından pek çok kişi ‘Arif Şentürk cenazesi ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Arif Şentürk cenaze töreni ne zaman? Arif Şentürk cenaze namazı hangi camide kılınacak?

Şentürk’ün cenaze namazı 16 Şubat Çarşamba ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak.

Arif Şentürk kimdir?

Arif Şentürk 1941'de Kumanova kasabasında dünyaya geldi. Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.