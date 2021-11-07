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Biyografi Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık nereli? Arif Kocabıyık ne iş yapıyor?
Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık nereli? Arif Kocabıyık ne iş yapıyor?

Arif Kocabıyık, Zafer Şahin ile Atatürk Havalimanı'nda karşılaştıklarını söyledi ve ikili arasında tartışma yaşandı. Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili Arif Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlenmişti. Peki Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık nereli? Arif Kocabıyık kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:02:00 - 2021-11-07 11:10:33
Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık nereli? Arif Kocabıyık ne iş yapıyor?

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi çıkışlı olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafcısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

İP destekçisi, Arif Kocabıyık, geçen sene bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kocabıyık hakkında 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

 

 

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