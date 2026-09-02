Terör örgütü YPG/SDG paçavraya döndü! Şam yönetimi Haseke'ye tekbirlerle girdi, YPG sevdalısı Namık Durukan içerledi!

Batı'nın maşası Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bağımsız bir silahlı yapı olarak tamamen tasfiye edilip Şam yönetimine boyun eğmesinin ardından Haseke’de tarihi anlar yaşandı. Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik güçleri, onlarca konvoyluk dev birlikle kent merkezine gövde gösterisi yaparak girdi. Askerlerin tekbirler getirerek ve İslami simgelerle şehre girmesi, bölgedeki terör uzantılarını ve YPG sevdalısı gazeteci Namık Durukan gibilerini adeta yasa boğdu.

İşte Namık Durukan'ın o yazısı,

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bağımsız silahlı yapı olarak sona ermesinin ardından Şam yönetimi, Haseke’de güvenlik kontrolünü genişletiyor. Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik güçleri, onlarca araçtan oluşan konvoyla kent merkezine girerken, bazı askerlerin tekbir getirmesi ve İslami gruplarla özdeşleşen bayrakların taşınması dikkat çekti. Görüntüler, bölgede özellikle Kürtler arasında rahatsızlık yarattı.

Zırhlı araçlar ve uçaksavarların da eşlik ettiği konvoyla Haseke’ye giren Şam güçleri, kentteki güvenlik noktalarında konuşlanmaya başladı. Böylece SDG ile Şam arasında varılan entegrasyon anlaşması kapsamında Haseke’de güvenlik yapılanmasının merkezi yönetime devrine ilişkin yeni bir aşamaya geçildi.

Şam’ın komuta yapısı güçleniyor

Haseke’deki gelişme, yalnızca yeni güvenlik personelinin kente girmesiyle sınırlı değil. Entegrasyon kapsamında Şam yönetiminin kentteki güvenlik ve askeri yapılanma üzerindeki komuta kapasitesini artırdığı görülüyor.

Son iki günde önce Savunma Bakanlığına bağlı yaklaşık 100 kişilik askeri polis konvoyunun kentin kuzeybatısında konuşlandırıldığı, ardından Özel Görev Güçlerinden 300 ila 350 personelin kentin doğu ve kuzeydoğu kesimlerine yerleştirildiği bildirildi.

Özel Görev Güçlerinin, olağanüstü güvenlik olayları ve ani tehditlere müdahale amacıyla kullanılması, konuşlandırmanın kademeli bir güvenlik devrinin ilk aşamalarından biri olduğuna vurgu yapılıyor. Önümüzdeki günlerde sivil polis, trafik polisi, askeri polis ve diğer güvenlik birimlerinin de Haseke’ye gelerek görevlerini devralması bekleniyor.

Asayiş personeli yeni yapının içinde

Yeni güvenlik yapılanmasının dikkat çeken unsurlarından biri ise daha önce Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş bünyesinde görev yapan personelin bir bölümünün Şam’ın oluşturduğu yeni güvenlik sistemi içinde yer alacak olması. Haseke Vali Yardımcısı Ahmed Hilali, Şam yönetimine bağlı güçlerin yalnızca kent merkezinde kalmayacağını, Kamışlı ve Derik dahil olmak üzere vilayetin tamamında görev yapacağını açıkladı.

Hilali, yeni güvenlik güçlerinin bir bölümünün daha önce devlet kurumlarına entegre edilen Asayiş personelinden oluştuğunu belirterek, uygulamanın entegrasyon anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kritik görevler Şam’ın atadığı isimlerde

Haseke’deki yeni yapılanmanın en önemli göstergelerinden biri de güvenlik kademelerindeki atamalar oldu. İçişleri Bakanlığı’nın ildeki güvenlik varlığını koordine etmek üzere Marwan al-Ali, askeri polis biriminin başına ise Imad Fawaz al-Ayash getirildi. Askeri güvenlikten sorumlu görev de Tahir Obit al-Bilal’e verildi. Bu atamalar, Haseke’de SDG bağlantılı güçlerin yeni güvenlik yapılanmasına dahil edilmesine karşın, nihai komuta mekanizmasının Şam yönetiminde tutulduğunu gösteriyor.

Vilayetteki bazı tugayların eski SDG personelinden oluşturulması da bu açıdan dikkat çekiyor. Ancak disiplin, askeri polis ve askeri güvenlik gibi kritik mekanizmaların Şam tarafından belirlenmesi, bu birliklerin bağımsız bir güvenlik gücü olarak hareket etmesinin önüne geçiyor.

Sırada Kamışlı ve Semalka var

Güvenlik yapılanmasının önümüzdeki dönemde Kamışlı ve Derik yönünde genişletilmesi bekleniyor. Şam’a bağlı İç Güvenlik personelinin Kamışlı’dan Derik’e kadar konuşlandırılması ve Semalka Sınır Kapısı'nda da yeni güvenlik yapılanmasının oluşturulması gündemde.

Semalka'nın idari olarak merkezi yönetime entegre edilmesine rağmen güvenlik mekanizmasının büyük ölçüde eski SDG ve Özerk Yönetim bağlantılı personelden oluşması, burada yaşanacak değişimi daha önemli hale getiriyor.

Kamışlı için henüz nihai bir düzenlemenin ortaya çıkmadığı belirtilirken, mevcut tablonun karma bir güvenlik yapısına işaret ettiği belirtildi. Buna göre eski SDG-Asayiş personeli ile Şam yönetimine bağlı güçlerin aynı güvenlik mekanizması içinde görev yapması öngörülüyor.

Haseke’de sivil yönetimde de yeni yapı

Güvenlik alanındaki değişimin yanı sıra Haseke Vilayeti Yürütme Ofisi de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ofiste SDG ile bağlantılı isimlerin ağırlığının devam ettiği belirtilirken, yeni yapılanmada sivil yönetim ile güvenlik kurumlarının birbirinden ayrıştırılması dikkat çekiyor.

Ortaya çıkan tablo, Şam yönetiminin güvenlik ve askeri kurumlar üzerindeki kontrolünü güçlendirirken, yerel aktörlere özellikle sivil yönetim alanında daha geniş bir rol bırakıldığı, bunun da taraflar arasındaki uzlaşma ile gerçekleştiği belirtiliyor.

Şam: Bu olağan bir görevlendirme

29 Ocak anlaşmasının uygulanmasından sorumlu başkanlık heyetinin sözcüsü Ahmed Hilali ise Haseke’deki güvenlik konuşlandırmasının yeni bir siyasi gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Hilali, gerçekleştirilen konuşlandırmanın entegrasyon süreci kapsamında daha önce üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemelerin bir parçası olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla yüzlerce personel görevlendirdiğini ifade etti.

Hilali ayrıca Haseke’deki elektrik sorununa da değinerek, merkezi yönetimin devreye girmesiyle enerji krizinin kısa sürede çözüleceğini öne sürdü.

Önümüzdeki dönemin temel başlıkları

Haseke’deki gelişmeler, SDG'nin bağımsız güvenlik yapılanmasının sona ermesinin ardından bölgede yeni dönemin nasıl şekilleneceğine ilişkin ilk somut işaretleri ortaya koyarken, Şam’ın güvenlikteki ağırlığının giderek artması ile yerel güçlerin yeni sisteme nasıl entegre edileceği önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasında yer alıyor.