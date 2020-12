Arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek

İlk aşamada 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip her bir üreticinin makine, alet, ekipman ile seyyar baraka alımı desteklenecek. Ardından her bir gerçek ve tüzel kişiye ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ile ekipman alımı için yardımda bulunulacak. Ayrıca her bir yatırımcıya kaz ve hindi işletmelerinde yeni kümes yapımı, makine, alet ile ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılacak.

Müjdeler peş peşe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arıcılık projelerine yüzde 50; kaz ile hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75; ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği vereceklerini aktardı. Pakdemirli; arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen üreticileri destekleyeceklerini kaydetti. İpek böcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere yüzde 100 hibe yardımcı sağlayacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, “Öbür taraftan bin adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya bin adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına yüzde 75 hibe desteği sağlanacak. Destek damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ile ekipman alımı için uygulanacak. Ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ile ekipman alımı için uygulanacak“ ifadelerini kullandı.