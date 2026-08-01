Arı yuvasına sıcak su döktü, doğum gününde öldü

Isparta'da mobilya atölyesindeki eşek arısı yuvasına sıcak su döken Zafer Kaya, arıların saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, 1 hafta sonra doğum gününde kaybetti.

Olay, geçen hafta cumartesi günü merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya ustası Zafer Kaya, atölyesinde müşterileri rahatsız eden eşek arılarını uzaklaştırmak amacıyla duvardaki yuvaya sıcak su döktü. Sıcak suyun etkisiyle yuvadan çıkan arı sürüsü Kaya'ya saldırdı.

Çok sayıda arının sokması sonucu fenalaşan Kaya'nın arı sokmasına karşı alerjisi olduğu anlaşıldı. Ailesi tarafından derhal Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören veren Zafer Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce iki çocuğundan birini kömür zehirlenmesi sonucu kaybettiği öğrenilen Kaya'nın, hayatını kaybettiği günün doğum günü olduğu belirtildi.

Zafer Kaya'nın cenazesi, Davraz Mahallesi'ndeki Erenler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.