  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
RAMS Park’ta unutulmaz anlar! 50 bin gencin salavatları yeri göğü böyle inletti 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı! "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" Yeni Parti’ye 1 liralık bağış Melih Gökçek bağış yaptı Helal ve haramı hatırladılar! Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e zor sorular Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında Kıbrıs'taki yangının arkasından skandal iddia: İsrail detayı da ortaya çıktı! 3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! Belediye dosyasında taşlar yerinden oynadı! Teslim olan şüphelinin ardından tutuklama yağdı Ruslardan korktular, rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Soykırımın gölgesinde ikinci aşamaya geçildi!
Yerel Arı yuvasına sıcak su döktü, doğum gününde öldü
Yerel

Arı yuvasına sıcak su döktü, doğum gününde öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arı yuvasına sıcak su döktü, doğum gününde öldü

Isparta'da mobilya atölyesindeki eşek arısı yuvasına sıcak su döken Zafer Kaya, arıların saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, 1 hafta sonra doğum gününde kaybetti.

Isparta'da mobilya atölyesindeki eşek arısı yuvasına sıcak su döken Zafer Kaya, arıların saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, 1 hafta sonra doğum gününde kaybetti.

Olay, geçen hafta cumartesi günü merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya ustası Zafer Kaya, atölyesinde müşterileri rahatsız eden eşek arılarını uzaklaştırmak amacıyla duvardaki yuvaya sıcak su döktü. Sıcak suyun etkisiyle yuvadan çıkan arı sürüsü Kaya'ya saldırdı.

Çok sayıda arının sokması sonucu fenalaşan Kaya'nın arı sokmasına karşı alerjisi olduğu anlaşıldı. Ailesi tarafından derhal Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

 

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören veren Zafer Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce iki çocuğundan birini kömür zehirlenmesi sonucu kaybettiği öğrenilen Kaya'nın, hayatını kaybettiği günün doğum günü olduğu belirtildi.

Zafer Kaya'nın cenazesi, Davraz Mahallesi'ndeki Erenler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek
Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek

Ekonomi

Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek

Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı
Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı

Yerel

Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı

Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Yaşam

Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nasır çilesinden 1 günde kurtulun, nasıl mı? İşte cevabı..
Kadın - Aile

Nasır çilesinden 1 günde kurtulun, nasıl mı? İşte cevabı..

Gün içinde çok fazla ayakta duran, yürüyen kişilerin ayak tabanlarında veya parmak kenarlarında tabaka sertleşmesi meydana gelebilir. Nasır ..
Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. "Nezaket bunu gerektirmez" Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme
Gündem

Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetini sonlandırma kararını değerle..
Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş
Gündem

Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeden AK Parti’nin seçimlerde birinci olması nedeniyle depremzedeleri hedef alıp “Deprem bölgesine yaptığım..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23