Arı yüklü kamyonun kazasında acı bilanço ortaya çıktı! Son yolculuklarına uğurlandılar..

Türkiye Gaziantep ve Mardin'den gelen kaza haberlerinden sonra bu sefer de Muğla'dan gelen haberle sarsıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arı yüklü bir kamyonla otomobil çarpıştı. Aralarında Altınyayla ilçesi eski belediye başkanlarından Süleyman Kılınç (66) ile Mevlüt Şimşek (57) ve Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak (71) ile, eski güreş ağalarından Ünal Karapınar'ın da (58) olduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kazadan sonra etrafa saçılan onlarca arı kovanı, olay yerine çağrılan arıcıların da yardımı ile toplandıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Son yolculuklarına uğurlandılar!

Hayatını kaybeden eski belediye başkanları, ve eski güreş ağası için Altınyayla ilçesi güreş sahasında cenaze töreni düzenlendi.

Altınyayla Müftüsü Baki Gümüş’ün dualarının ardından kılınan cenaze namazı sonrası eski Belediye Başkanı Şimşek Demirayak Altınyayla Hacıyaran Mezarlığı'na; eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Sorkuncuk Mezarlığı'na ve eski güreş ağası Ünal Karapınar da Havutluk Mezarlığı'na defnedildi.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak

Altınyayla ilçesi eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç

Altınyayla ilçesi eski Belediye Başkanı Şimşek Demirayak

Eski güreş ağası Ünal Karapınar