Arı yüklü kamyonun kazasında acı bilanço ortaya çıktı! Son yolculuklarına uğurlandılar..
Mardin'de arı yüklü bir kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında Altınyayla Belediyesi'nin eski başkanları Süleyman Kılınç ve Mevlüt Şimşek ile Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kenan Demirayak'ın olduğu öğrenildi.
Türkiye Gaziantep ve Mardin'den gelen kaza haberlerinden sonra bu sefer de Muğla'dan gelen haberle sarsıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arı yüklü bir kamyonla otomobil çarpıştı. Aralarında Altınyayla ilçesi eski belediye başkanlarından Süleyman Kılınç (66) ile Mevlüt Şimşek (57) ve Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak (71) ile, eski güreş ağalarından Ünal Karapınar'ın da (58) olduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kazadan sonra etrafa saçılan onlarca arı kovanı, olay yerine çağrılan arıcıların da yardımı ile toplandıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.
Son yolculuklarına uğurlandılar!
Hayatını kaybeden eski belediye başkanları, ve eski güreş ağası için Altınyayla ilçesi güreş sahasında cenaze töreni düzenlendi.
Altınyayla Müftüsü Baki Gümüş’ün dualarının ardından kılınan cenaze namazı sonrası eski Belediye Başkanı Şimşek Demirayak Altınyayla Hacıyaran Mezarlığı'na; eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Sorkuncuk Mezarlığı'na ve eski güreş ağası Ünal Karapınar da Havutluk Mezarlığı'na defnedildi.
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak
Altınyayla ilçesi eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
Altınyayla ilçesi eski Belediye Başkanı Şimşek Demirayak
Eski güreş ağası Ünal Karapınar