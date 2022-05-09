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Gündem Arı kuşlarını tüfekle vuran şahıs hayatının şokunu yaşadı
Gündem

Arı kuşlarını tüfekle vuran şahıs hayatının şokunu yaşadı

Konya'nın Karatay ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını tüfekle vuran kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 13:13:00 -
Arı kuşlarını tüfekle vuran şahıs hayatının şokunu yaşadı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, meskun mahalde kuş avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, çatı katında tüfekle vurulmuş 4 kuş buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan incelemede avlanan kanatlıların koruma altındaki arı kuşları olduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi S.D'ye 8 bin lira ceza kesildi, avda kullandığı ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.

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