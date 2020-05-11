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Aktüel

Arguvan’da berberler hijyene uyuyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle 50 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugünden itibaren yeniden kontrollü olarak faaliyete geçerken, Malatya’nın Arguvan incesinde berber ve kuaförlerin hijyene ve kurallara uydukları görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:18:22 -
Arguvan’da berberler hijyene uyuyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle 50 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugünden itibaren yeniden kontrollü olarak faaliyete geçerken, Malatya’nın Arguvan incesinde berber ve kuaförlerin hijyene ve kurallara uydukları görüldü.


Arguvan’da berber, kuaför ve güzellik salonlarına randevu ile gelenler, galoş giyip içeri alınıyor. Sonra yapılacak işlemlere başlanıyor. Berber, kuaförler ve güzellik salonların randevu sistemiyle çalışılıyor. Randevusuz müşteri alınmıyorlar. Çalışanlar ve gelen müşteriler maske ve eldivenleri takmak zorunda. 50 günden beri evde oturmaktan sıkıldıklarını dile getiren berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanları, kurallara riayet ettiklerini ifade ediyor.


Sakal tıraşı ve cilt bakımı ve makyaj hizmeti verilmiyor. Erkek berberlerde ise tıraş sadece makine ile yapılıyor.

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