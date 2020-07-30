Arefe günü mesaiden sayılır mı? Arefe günü mesai saat kaça kadar?

Arefe günü yarım gün çalışanlar maaşlarında farklılık olup olmayacağını merak ediyor. Arefe günü resmi tatil olduğu kanatine sahip olan vatandaşlar, arefe günü çalıştığında mesai mi sayılır, yoksa normal çalışma mı olur? gibi soruların cevaplarına internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, arefe günü yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor? İşte, o bilgiler

30 Temmuz Perşembe günü (bugün) öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak. Yani bugün yarım gün mesai olacak. Öğleden sonra da tatil başlayacak. Arefe günü, resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyor. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene vatandaşlara hizmet verecek, öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Noterler ise Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek.

Arefe günü mesaiden sayılır mı?

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. 2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram ve genel tatil günleri aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

Resmi bayramlar:

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

Resmi tatil günleri:

1 Ocak günü yılbaşı tatili,

1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü,

15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

Arefe Günü yarım gün çalışanlar tam yevmiye mi alır?

Yukarıda da belirtildiği gibi Kurban Bayramı tatili Arefe Günü'nün yarısı itibari ile başlar. Bayam tatilinde çalışan işçilerin alacağı mesai ücreti çalışma saatlerine göre düzenlenir. Arefe Günü yarım gün çalışan işçi tam mesaimi alır sorusunun cevabı olarak şöyle aktaralım; Arefe Günü saat 13:00'a kadar çalışan işçi tam gün mesai hakkını doldurmuş olur. Yarım günlük çalışmama durumu için mesai ücretinden herhangi bir kesinti olmaz.

Arefe Günü tam gün çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Arefe Günü saat 13:00'a kadar çalışan işçi tam yevmiye alırken, Arefe Günü tam gün çalışan işçinin yevmiyesi nasıl hesaplanır. Arefe Günü sabah işe başlayan işçi akşam normal mesaisinde işini bırakıyorsa eğer bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır. Örnek verecek olursak; Günlük yevmiyesi 100 TL olan bir işçi, Arefe Günü öğlene kadar çalışarak tam yevmiyeyi hak etmiş olur. Öğleden sonra mesai bitimine kadar çalıştığında ise yarım yeğmiye daha hak etmiş olur. Yani bu işçinin Arefe Günü tam çalışmasının karşılığı olarak 100 TL + 50 TL almış olması gerekir.

Arefe Günü akşam mesaisinde çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Arefe Günü mesaisi 13:00'dan sonra başlayan, vardiyalı çalışanların mesaileri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak, hafta tatilinin sekteye uğramasıyla ilgili verilen birçok yargı kararında işçinin ücretinin tam olarak verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Arefe Günü akşam vardiyeasında çalışanlar çift mesai ücreti alır.