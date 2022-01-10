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Spor Arda'nın kardeşi Okan Turan yeniden kulüp başkanı oldu
Spor

Arda'nın kardeşi Okan Turan yeniden kulüp başkanı oldu

İstanbul Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Altıntepsispor'un bugün yapılan genel kurulunda Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan bir kez daha başkanlığa seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:46:00 -
Arda'nın kardeşi Okan Turan yeniden kulüp başkanı oldu

Tek listeyle gidilen genel kurulda tüm üyelerin oyunu alarak bir kez daha göreve gelen Okan Turan, "Altıntepsispor olarak yetiştirici kulüp olma misyonunu üstlenmiş durumdayız. Hedefimiz profesyonel liglere oyuncu yetiştirmek ve semtimizdeki çocukları kötü alışkanlıklardan korumak. Yeni Arda Turan'lar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi olan Okan Turan başkanlık görevini bir dönem önce babası Adnan Turan'dan devralmıştı. 1993 doğumlu Okan Turan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alarak dikkat çekmişti.

Arda Turan Galatasaray’ın alt yapısına gitmeden önce Altıntepsispor’da futbol oynamıştı. Bayrampaşa’nın Altıntepsi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yeşil-Beyazlı ekip bir dönem 3. Lig’de de yer almıştı.

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