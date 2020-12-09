  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ardahan'ın "Posof fasulyesi" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
Aktüel

Ardahan'ın "Posof fasulyesi" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:27:14 -
Ardahan'ın "Posof fasulyesi" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın "Posof fasulyesi"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Posof ilçesinde yetiştirilen fasulye için bir yıl önce yapılan coğrafi işaret başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini söyledi.

Belgenin kendilerine teslim edildiğini ifade eden Demirci, kentin yöresel ürünlerinin tescillenmesi için çalışmalarının süreceğini belirtti.

Posof fasulyesinin özelliklerinden bahseden Demirci, "Ardahan'ın eşsiz değerlerinden biri de Posof fasulyemizdir. Ülkemizde bugüne kadar bilinen tüm fasulye çeşitleri içerisinde en özel fasulyelerden biri olarak literatüre girmiş ve tescil edilmiştir. Posof fasulyesi tane ağırlığı en yüksek, tane ağırlığına kıyasla en kısa sürede pişen, pişirme sırasında kabuk atmayan ve üstün lezzet özellikleriyle öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Demirci, Ardahan'ın unutulmaya yüz tutmuş birçok değerinin olduğunu, bunların yaşatılması ve bilinmesi için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Resmen yok
Dünya

Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Resmen yok

Körfez mutabakatının tarihi ve yerinin belirlendiği öne sürüldü. Bu ay Bahreyn Krallığı’nda düzenlenecek olan zirveye Abu Dabi’nin dahil edi..
Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti
Dünya

Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sona erse de Erivan'da kriz devam ediyor. Ermenistan'da sokak gösterileri sürerken Vardenis kentinden gelen bi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay