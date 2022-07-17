Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü! Yemeğini sokak köpeğiyle paylaştı
Ardahan'ın Göle ilçesinde kendi karnını doyururken bir yandan da yanına gelen köpeği doyuran vatandaşların görüntüsü yürekleri ısıttı.
Ardahan’ın Göle ilçesinde yemeğini sokak köpeği ile paylaşan vatandaşın görüntüsü yürekleri ısıttı.
Göle ilçe merkezinde Gürbüz Küpeli adlı vatandaş oturduğu kafede köfte siparişi verdi. Yemeğini yerken bir sokak köpeğinin yanına yaklaştığını gören Küpeli, “Gel beraber yiyelim” diyerek yemeğini köpekle paylaştı.
Hem kendini hem de köpeğin karnını doyurdu
Bir taraftan kendisinin bir yandan da köpeğin karnını doyuran vatandaşın görüntüsü görenleri duygulandırdı.