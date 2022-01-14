  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ardahan'da yoğun kar nedeniyle kapanan 15 köy yolu açıldı
Yerel

Ardahan'da yoğun kar nedeniyle kapanan 15 köy yolu açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 21:49:00 -
Ardahan'da yoğun kar nedeniyle kapanan 15 köy yolu açıldı

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Öner, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan 15 köyle yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı. Yolları açan ekiplerimiz, şimdi genişletme çalışması yürütüyor. Yoğun mücadele eden ekiplerimiz ve ekiplerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öner, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolunda ise ulaşımın normale döndüğünü sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay