Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 Pazartesi Ardahan’da okul var mı?

Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitime ara verilip verilmeyeceği internet üzerinden sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ardahan'da okul tatili açıklaması geldi mi?

Ardahan’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Ardahan Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı mı? sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ardahan Valiliği 17 Ocak Pazartesi günü okul tatili için henüz bir açıklama yapmadı. Ardahan kar tatili haberi için Ardahan Valiliği resmi twitter hesabından okul tatili haberine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ardahan hava durumu