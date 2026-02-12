Ardahan’da tilkiler ekmek için birbirine girdi

  • İSTANBUL
Ardahan'da karlı arazide av arayan tilkiler, Karayolları ekipleri tarafından ekmekle beslendi. Tilkiler arasında yaşanan ekmek kapma mücadelesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, yaban hayvanları besin bulmakta güçlük çekiyor. Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara geçidinde Karayolları 183. Şube Şefliği Bakımevi 'ne gelen tilkilere personel tarafından ekmek verildi.

Karayolları personeli tarafından beslenen tilkiler, kendi aralarında ekmek kavgasına düştüler. Uzun bir süre kavga eden tilkiler daha sonra verilen yiyecekleri yemeye başladı. Bu güzel anlar ise cep telefonu ile kayda alındı.

