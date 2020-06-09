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Aktüel

Ardahan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ardahan’da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:58:05 -
Ardahan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ardahan’da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan Y.A. E.Ö ve Y.B.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.A. ile E.Ö. tutuklandı. Y.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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