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Yerel

Ardahan’da sokak hayvanları unutulmadı

Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, (COVID-19) salgını tehdidi sebebiyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:55:21 -
Ardahan’da sokak hayvanları unutulmadı

Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, (COVID-19) salgını tehdidi sebebiyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Başta parklar olmak üzere il genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere yiyecek bırakıldı.


Tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip korona virüsten (COVID -19) sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle Restoran ve kafeteryaların kapatılması ile yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı. Ardahan’da bulunan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüsün (COVID -19) yaşattığı bu olumsuz durum nedeniyle bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ekipler yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımına başladı. Gün içinde Milli egemenlik parkındaki mama ve su kapları görevlilerce temizlenerek, dolduruldu. Çalışmalara katılan Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan da, sokak hayvanlarına görevlilerle birlikte yem verdi.


Kalkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü, ancak yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına burada olduklarını söyledi.


Amaçlarının herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını sağlamak olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:


"Buralarda yaşayan hayvanlar bizim birer canımız. O canları da korumak bizim görevimiz. Hayatlarını idame etmeleri için beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Onları besliyoruz, beslemeye de devam deceğiz. Bu zaten rutin bir faaliyetimiz, ancak bugün farkındalık oluşturmak adına buradayız. Vatandaşımıza çağrımız şu, sokakta yaşayan her canlı bizim için değerlidir, dolayısıyla sahip çıkalım."

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