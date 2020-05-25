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Aktüel

Ardahan'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:37:25 -
Ardahan'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, sabaha doğru etkisini arttırdı.

Bu nedenle kent merkezindeki enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı.

Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına sırasında Halil Efendi Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı.

Vatandaşlardan Salih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın çok şiddetli olması dolayısıyla hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Leylek yuvasında çıkan yangın şükür kısa sürede söndürüldü. Yangın elektrik hatlarından kaynaklı çıktı." diye konuştu.

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