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Aktüel Ardahan'da resmi kurumlara HES koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi
Aktüel

Ardahan'da resmi kurumlara HES koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:29:04 -
Ardahan'da resmi kurumlara HES koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, valilik başta olmak üzere resmi kurumlara Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi.

Vali Hüseyin Öner başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kararlar çerçevesinde valilik ve diğer resmi kurumlara girişte HES kodu kullanılmasına başlandı. Valiliğe gelenlere, kullanımı zorunlu hale getirilen HES koduna ilişkin kontrol yapıldı.

Görevliler, HES kodu olmayanlara ise nasıl alınacağı hususunda yardımcı oldu.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kişinin, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişi ya da kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlıyor.

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