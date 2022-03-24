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Yerel Ardahan'da okullara kar tatili
Yerel

Ardahan'da okullara kar tatili

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime 25 Mart Cuma günü için ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 23:33:00 -
Ardahan'da okullara kar tatili

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Okullar tatil edildi

Bulut, bu nedenle Göle ilçesinde 25 Mart Cuma tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Göle'de okullar bugün olduğu gibi yarın da tatil olacak. Çünkü kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.

Bu arada, İlçe Özel İdare ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

 

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