Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da bugün yarın okul var mı?

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kars Sarıkamış ve Ardahan’da etkili oldu. Akşam başlayan kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı. Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu. Ardahan’ın pekçok bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor.

Ardahan’da okullar tatil mi?

Ardahan’da etili olan kar yağışı edeniyle gözler Ardahan Valiliğinde. Meteoroloji verilerine göre Ardahan’da 6 Ekim 2021 Çarşamba günü gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da okulların bugün ve yarın tatil olup olmayacağı da merak edilirken, tatil haberine ilişkin henüz Ardahan Valiliği tarafından yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.