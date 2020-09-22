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Aktüel Ardahan'da kelebek olarak bilinen "Bir günlükler"in "Mayıs sineği" olduğu belirlendi
Aktüel

Ardahan'da kelebek olarak bilinen "Bir günlükler"in "Mayıs sineği" olduğu belirlendi

Entomoloji uzmanı Prof. Dr. Feza Can: - "Bunların aslında kelebek değil, kelebeklere çok benzemesine rağmen 'Bir günlükler' dediğimiz veya 'Mayıs sinekleri' olarak bildiğimiz Ephemeroptera takımına ait başka böcekler olduğunu belirledik"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:01:23 -
Ardahan'da kelebek olarak bilinen "Bir günlükler"in "Mayıs sineği" olduğu belirlendi

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'da her yıl belirli dönemlerde ortaya çıkan ve kelebek olduğu düşünülen türün, Mayıs sineği olduğu ortaya çıktı.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında ağustos ayının sonunda toplanan ve bir gün süren ömürleri yüzünden "Bir günlükler" ya da "Mayıs sinekleri" olarak da adlandırılan beyaz renkli türe ilişkin bir süre önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesindeki entomoloji uzmanlarınca araştırma başlatıldı.

Araştırma sonucu, Kura Nehri'nin Ardahan Köprüsü mevkisinde görülen ve kelebek olarak bilinen türün, başka bir böcek türü olduğu anlaşıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve entomoloji uzmanı Prof. Dr. Feza Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Ardahan'da görülen söz konusu türle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, türün bilindiği gibi kelebek olmadığını, başka tür bir böcek olduğunu belirlediklerini söyledi.

Can, yeni tip koronavirüs dolayısıyla Ardahan'a gelip yerinde inceleme şansının olmadığını ancak talebi üzerine kendisine ulaştırılan türler ile ilgili bir çalışma yaptıklarını aktardı.

Çalışmayla söz konusu türün kelebek olmadığını, başka tür bir böcek olduğunu gördüklerini anlatan Can, şunları kaydetti:

"Ardahan'dan bu örnekleri talep ettik. Bize ulaştırılan bu örnekler incelendiği zaman bunların aslında kelebek değil, kelebeklere çok benzemesine rağmen 'Bir günlükler' dediğimiz veya 'Mayıs sinekleri' olarak bildiğimiz Ephemeroptera takımına ait başka böcekler olduğunu belirledik."

- Bu türün erginleri sadece bir gün yaşıyor

Can böceklerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu böceklerin yaşam döngüsü gereği ergin ömürleri sadece bir gündür. Dişiler yumurtalarını genellikle durgun ve tatlı sulara bırakırlar. Bu yumurtalardan çıkan genç bireyler tüm yaşamlarını aylarca sularda sürdürür sonra ağustos ayında bu genç bireylerin olgunlaşmış olanlarından önce erkek bireyler çıkar ve dişileri bekler. Dişiler de çıkar, nesillerinin devamı için çiftleştikten sonra ölürler. Yani ergin ömür uzunlukları sadece bir gündür. Bu nedenle 'Bir günlükler' olarak adlandırılırlar."

Can, söz konusu böceklerin bundan sonra kelebek olarak gündeme gelmemesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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