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Yaşam Ardahan’da gökyüzü kızıla boyandı
Yaşam

Ardahan’da gökyüzü kızıla boyandı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 13:41:00 -

Ardahan’da sabah saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Sabah saatleri itibariyle Ardahan’ın farklı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluştu. Sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti. Gökyüzü kırmızı, turuncu ve ardından sarı ağırlıklı renkleri büründü. Ardından ise kızıla boyandı. Bu manzarayla karşılaşan vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı.

Fotoğraf karelerine sığmayan görüntüler

Nadir olarak görülen gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, bazı vatandaşlarsa durumdan tedirgin oldu.

Her zaman olduğu gibi, mor ve mavi ışık en çok dağılır ve altlarındaki gökyüzünü aydınlatır. Gökyüzü kirlenmişse, atmosferde daha fazla parçacık bulunur, bu da daha kısa dalga renklerinin engellenmesi anlamına gelir ve bu da gökyüzünün daha da kırmızı görünmesine neden olur.

Güneş doğarken veya batarken atmosferin üst kademelerinde meydana gelen farklı açılardan kaynaklanan fantastik bir görüntü ortaya çıkar.

Güneş ışınları gökyüzünün üst katmanlarını delerken mavi dalga boyları bölünür ve emilmek yerine yansır. Bu sırada yeşil ile beraber mavi renk dağılmaya başlayınca turuncu ve kırmızı bir renk ortaya çıkar.
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