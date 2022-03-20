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Yerel Ardahan'da eğitime kar engeli
Yerel

Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:59:00 -
Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan’da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten açıklama

Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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