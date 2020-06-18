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Aktüel

Ardahan’da dolu yağışı

Ardahan kent merkezinde yağmur yağışının ardından kısa süre etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü, cadde ve sokaklar göle dönüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:03:22 -
Ardahan’da dolu yağışı

Ardahan kent merkezinde yağmur yağışının ardından kısa süre etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü, cadde ve sokaklar göle dönüştü.


Ardahan’da etkili olan yağmurun ardından, yaklaşık 15 dakika fındık büyüklüğünde aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Eriyen dolu suyu nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüştü. Şehir merkezinde yağmur suyu tahliye kanalları yetersiz kalınca caddelerde su birikintileri oluştu.


Vatandaşlar dolu yağışının ekili arazilerde de hasara yol açtığını belirttiler.

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