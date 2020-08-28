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Aktüel Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:58:22 -
Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çayırbaşı köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine köyde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Sağlık ekipleri de köyde filyasyon çalışması başlattı.


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