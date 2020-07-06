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Aktüel

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:13:40 -
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Tepeler köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tepeler köyünde Kovid-19 salgını tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede şüpheli ile temaslı kişilerin belirlendiği aktarıldı. Bu nedenle köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.

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