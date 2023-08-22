Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda kelebek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

3 gün önce başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan kelebeklerin, 'ölüm dansını' izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor.

Kelebeklerin uçuşlarını izleyen Aykut Yıldız, ’’Her sene tekrarlanan bir olay yine bu yılda tekrarlandı. Bir günlükler, yani kısa bir ömrü olan bu kelebekler yine Ardahan’da Kura nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün aydınlatma lambalarının etrafını sarmış durumda. Her yer bir günlükler sayesinde beyaza büründü. Kışı andıran bir manzara ortaya çıktı ve bizde bu güzel görüntüleri izlemeye geldik’’ dedi.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan ve kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" yaklaşık birkaç gün daha devam edecek.