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Eğitim Ardahan yarın okullar tatil mi 29 Mart Salı | Ardahan valilik açıklaması
Eğitim

Ardahan yarın okullar tatil mi 29 Mart Salı | Ardahan valilik açıklaması

Ardahan’da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kar yağışı sebebiyle Ardahan’da yarın yani 29 Mart Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Ardahan hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 16:47:00 -
Ardahan yarın okullar tatil mi 29 Mart Salı | Ardahan valilik açıklaması

Mart ayı pek çok ilde olumsuz hava koşullarının etkisiyle geçti. Rize ve Ardahan’da kar yağışı ise sürüyor. Ardahan’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu.

Ardahan yarın okullar tatil mi 29 Mart Salı | Ardahan valilik açıklaması

Ardahan’ın bazı ilçelerinde 28 Mart Pazartesi günü okullar tatil edildi. Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde eğitim-öğretime 28.03.2022 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir, ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

29 Mart Salı gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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