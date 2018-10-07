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Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı. Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü.

07 Ekim 2018 Pazar 12:17
Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 3, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:17
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. Erzurum
  4. hava durumu
  5. ardahan
  6. kars

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