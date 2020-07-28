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Aktüel

Ardahan ve Arvtin'de yoğun sis görsel şölene dönüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:28:08 -
Ardahan ve Arvtin'de yoğun sis görsel şölene dönüştü

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

Her iki il arasındaki dağlarda etkili olan yoğun sis nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bilbilan mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.

Görüş mesafesinin büyük ölçüde düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler sis farlarını yaktı.

Akşama doğru oluşan sis özellikle gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis, Bilbilan Yaylası'nın yüksek kesimlerinde görsel şölene dönüştü.


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