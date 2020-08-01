  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahan Valisi Öner gazi ile şehit yakınlarının bayramını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 17:24:20 -
Ardahan Valisi Öner gazi ile şehit yakınlarının bayramını kutladı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri, evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir'i ziyaretinde, Ardahan'da ilk dini bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehit yakınları ve gazi ziyaretleri ile mutluluğunun daha da arttığını dile getiren Öner, "Devlet olarak her zaman için kapımız, gönlümüz size açıktır. Şehitlerimiz, hem ebedi hayatta, hem de milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şahadetlerini kabul etsin." dedi.

Göydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Valimizin ziyareti bizi gururlandırmıştır ve son derece mutlu kılmıştır. Allah bu devlete ve millete zeval vermesin." ifadelerini kulladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı