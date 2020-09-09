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Aktüel Ardahan Valiliğinden "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı
Aktüel

Ardahan Valiliğinden "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:37:19 -
Ardahan Valiliğinden "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valiliği, terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla vatandaşların yaylalardan dönüşlerinde evlerinde artan yaşam malzemelerini bırakmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların anayasal hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşayan terör örgütlerinin, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceklerine işaret edildi.

Kırsaldaki vatandaşların konuyla ilgili olarak gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmaları istenen açıklamada, malzemelerin yaylalarda bırakılmamasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

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