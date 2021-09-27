YKS yerleştirmeleri sonrası üniversite kayıtları da gerçekleştirildi. YKS ikinci ek yerleştirme neticesinde de ayarlar tercihlerini gerçekleştirdi. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Ardahan Üniversitesine ayrılan 635 kontenjana sadece 204 öğrencinin yerleşip kayıp yaptırdığı iddiaları sonrası Ardahan Üniversitesi rektörü kim? sorusunu da sorulmasına neden oldu. Ardahan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’dir.

Ardahan Üniversitesi rektörü Mehmet Biber kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Biber 10.11.1968 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. 2003’te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.

Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016’dan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır..

Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

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