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Ardahan Şeytan Kalesi’nde mera yangını

Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Kalesi bölgesinde çıkan mera yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:13
Ardahan Şeytan Kalesi’nde mera yangını

Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Kalesi bölgesinde çıkan mera yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaklaşık 3 bin dönüm alanda etkili olan yangına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Şeytan Kalesi’nin bulunduğu meralık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarının ardından jandarma ekipleri ve Çıldır Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı.


Vatandaşlar, “Yangın kalenin olduğu üst bölgede çıktı. İtfaiye müdahale edemiyor. Ormanlık alan yok ama meranın büyük bir bölümü yanıyor. Rüzgar yangını olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:13
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