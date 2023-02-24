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Yerel Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Yerel

Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle iki gün önce kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 12:08:00 -
Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde yolun ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışması tamamlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ile tipinin ulaşımı yer yer etkilediğini ve açılan yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

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