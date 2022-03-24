Ardahan okullar tatil mi? Ardahan 25 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?
Ardahan valilik açıklaması | Ardahan'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Ardahan hangi ilçelerde okullar tatil?
Olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde yaşayanlar okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ardahan’da okullar tatil mi?
Ardahan okullar tatil mi? Ardahan 25 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple Göle'de 25 Mart Cuma günü okullar tatil edildi.