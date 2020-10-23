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Aktüel Ardahan Kalesi'nde BİLSEM öğrencilerine astronomi dersi
Aktüel

Ardahan Kalesi'nde BİLSEM öğrencilerine astronomi dersi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:50:16 -
Ardahan Kalesi'nde BİLSEM öğrencilerine astronomi dersi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine uygulamalı astronomi dersi verildi.

Ardahan BİLSEM ile Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Ardahan Kalesi'nde gerçekleşti. Astronom Tamer Akın'ın "Evrende Biz Neredeyiz" adlı söyleşiyle başlayan ve "Yıldız Gözlem Gecesi" etkinliğiyle devam eden programda, öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Ardahan BİLSEM Müdürü Elif Kıral, katılımcılara teşekkür ederek "Bu etkinliğimiz son derece verimli geçti. Öğrencilerimiz ay ve gezegenleri izleme şansı buldular. Amacımız öğrencilerimizi hak ettiği eğitim ve etkinliklerle buluşturmak. Bu da bunlardan biriydi."

Etkinliğe Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, öğrenci ve veliler katıldı.

Etkinlikte BİLSEM resim grubu öğrencilerinin "Yıldızlar" konulu resim sergisi de ilgi gördü.



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